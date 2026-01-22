Red Wings передаст S7 восемь самолетов

Авиакомпания S7 ведет переговоры о передаче в свою эксплуатацию восьми Airbus A320/321, принадлежащих перевозчику Red Wings.

Лайнеры не поднимались в воздух около четырех лет. Ранее Red Wings был вынужден законсервировать самолеты, стремясь избежать рисков санкционного давления. Попытка вернуть лайнеры иностранному владельцу в марте 2022 года не увенчалась успехом из-за отказа ФСБ в разрешении на вывоз.

Ключевыми вопросами текущих переговоров являются условия страхового урегулирования и подсчет затрат, необходимых для возвращения воздушных судов к полетам после длительного простоя, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что в РФ расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока.