Путин потребовал продлить работу детсадов до 20 часов вечера

Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином предложил продлить работу ясельных групп и детских садов до 20:00.

По его словам, это необходимо, чтобы матери могли быстрее вернуться на работу и "не потерять квалификацию". "Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах", — заявил глава государства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко указал, что правительство проработает этот вопрос с губернаторами.

Ранее в Госдуме заявили, что государство меняет подходы в поощрении граждан к рождению детей.