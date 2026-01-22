Из аптек исчез критический важный препарат для лечения рака

В России наблюдается острый дефицит одного из главных препаратов для химиотерапии — "Карбоплатина".

Его применяют для лечения рака лёгких, яичников, мочевого пузыря и молочной железы, а также в ветеринарии для животных со злокачественными опухолями. Лекарство практически невозможно найти в аптеках. Жительница Пензы сообщила "Осторожно, новости", что в течение двух недель безуспешно обзванивала аптеки в своём регионе.

Ей удалось найти единичные упаковки в Екатеринбурге и Владивостоке за 18-30 тыс. руб., что в 5-10 раз выше средней рыночной стоимости препарата, которая составляет 2-4 тыс. руб. Дефицитом воспользовались перекупщики: лекарство практически сразу исчезало, а после перепродавалось по завышенной цене.

Ранее в России в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) были включены восемь новых международных непатентованных наименований.