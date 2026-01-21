В Москве женщина угнала снегоуборочную машину

В центре Москвы женщина попыталась украсть снегоуборщик, стоявший на тротуаре.

Инцидент произошел на Тимирязевской улице. Один из уборщиков заглушил машину и ушел в подсобку, оставив технику стоимостью 140 тыс. руб. на проходе без присмотра. Он не волновался, поскольку ключи от машины забрал с собой.

Но на камерах уличного видеонаблюдения видно, что этот факт не помешал прохожей укатить технику.

39-летнюю москвичку (ранее судимую) задержали недалеко от места происшествия, передает РИА Новости со ссылкой на столичный полицейский главк. Снегоуборщик вернули владельцу, на угонщицу возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Между тем, на Камчатке мужчина не обнаружил свой автомобиль на том месте, где его оставил. Он обратился в полицию, написал заявление об угоне. Однако, позже выяснилось, что машину не украли - ее просто засыпало снегом.