В Тюмени с 23 по 25 января пройдет первенство России по легкой атлетике

В Тюмени с 23 по 25 января пройдет первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соревнования примут тюменский легкоатлетический манеж на улице Луначарского, 12. Торжественное открытие запланировано на 23 января в 14:30. Заявки на участие подали более 700 сильнейших молодых спортсменов со всей страны в возрасте до 18 лет. Тюменскую область представят 25 атлетов.

"Мы будем ждать очень высоких результатов. Коллеги из разных регионов с нетерпением ждут возможности выступить в Тюмени, и все благодаря нашей площадке – легкоатлетическому манежу. А мы со своей стороны готовы показать высокий уровень организации. Мы организуем прямую трансляцию, чтобы все желающие смогли понаблюдать за состязаниями и поболеть", – рассказал исполнительный директор Федерации легкой атлетики Тюменской области Максим Важенин.

В программе соревнований – бег на дистанции 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, бег с барьерами (60 м) и с препятствиями (2000 м), спортивная ходьба (3000 м), прыжки в высоту, с шестом, в длину и тройной прыжок, толкание ядра, многоборья (семиборье и пятиборье) и эстафета 4×400 метров.

Расписание стартов: 23 января – с 09.20, 24 января – с 11.00, 25 января – с 10.00.