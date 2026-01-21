"Билайн" закрыл доступ к опции просмотра видео с YouTube

"Вымпелком" прояснил ситуацию с тестированием доступа к YouTube без VPN для некоторых абонентов. Ранее СМИ сообщили, что в приложении оператора "Билайн" на одном из тарифов появилась возможность смотреть видео на YouTube без использования специальных сервисов.

Сейчас доступ к сервису закрыт. Он был "кратковременно доступен" для ограниченного числа клиентов, передает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу "Вымпелкома".

В компании добавили, что сервис проходил тестирование в закрытом контуре, но в какой-то момент стал доступен и обычным коммерческим клиентам.

Прямое и полное блокирование YouTube на территории России на государственном уровне не вводилось. Однако Роскомнадзор осуществляет точечные ограничения доступа к конкретным материалам и функциям сервиса – "замедляет" доступ. В ведомстве говорят, что ограничения связаны с "систематическим несоблюдением владельцем платформы требований российского законодательства".