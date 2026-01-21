В Прикамье в 5,5 раз выросло число террористических преступлений

В Пермском крае зафиксирован рост преступлений террористической направленности. Если в 2024 году по этой статье было возбуждено лишь два уголовных дела, то за прошедший год — уже одиннадцать. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на руководителя первого отделения КСО СУ СК России по региону Андрея Лимонова.

Он также привел данные по коррупционным преступлениям: за прошлый год возбуждено 259 таких дел, 144 из них направлены в суд, а общий ущерб составил почти 1,5 млрд руб. Для сравнения, в 2024 году было возбуждено 287 дел, а в суд отправлено 132.

Всего с момента образования сотрудниками следственного управления расследовано свыше 22 тыс. уголовных дел. Из них более 1,5 тыс. — дела коррупционной направленности. Более 26 тыс. человек привлечены к уголовной ответственности.

"Благодаря нашим следователям возмещено свыше 8 млрд руб. причиненного гражданам и государству ущерба. Еще одним крайне важным показателем является количество раскрытых и расследованных преступлений прошлых лет", — рассказал Андрей Лимонов.

При этом он отметил, что большой пласт криминала сегодня сместился в цифровую среду. Теневой сегмент интернета, по его словам, позволяет не только совершать преступления, но и активно вербовать в преступную деятельность, в том числе несовершеннолетних. Речь идет о сбыте наркотиков (так называемом дропперстве), диверсиях и терроризме.