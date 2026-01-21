СМИ: "Билайн" тестирует опцию доступа к YouTube

"Вымпелком" (бренд "Билайн") тестирует опцию просмотра YouTube без использования VPN. У некоторых клиентов оператора появилась такая возможность в приложении, передает РБК.

Эксперты говорят, что оператор обеспечивает доступ к видеохостингу через защищенные каналы с помощью "тоннелей", ведущих напрямую к видеосервису.

Прямое и полное блокирование YouTube на территории России на государственном уровне не вводилось. Однако Роскомнадзор осуществляет точечные ограничения доступа к конкретным материалам и функциям сервиса – "замедляет" доступ. В ведомстве говорят, что ограничения связаны с "систематическим несоблюдением владельцем платформы требований российского законодательства".