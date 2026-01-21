Аспирантам могут разрешить преподавать в вузах

Аспирантам могут разрешить преподавать в вузах. Такой законопроект внес в Госдуму зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Сейчас для работы ассистентом в вузе нужно иметь высшее образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее года. Если есть ученая степень кандидата наук или послевузовское профессиональное образование, то стаж не нужен.

Наумов считает, что аспирант может потерять интерес к преподаванию, пока он отучится в аспирантуре, а вовлечение молодежи в педагогическую деятельность является одним из приоритетов государства. Поэтому нужно дать возможность аспирантам преподавать. Законопроект предлагает предоставить ее при условии сдачи кандидатских экзаменов.

В то же время последний кандидатский экзамен, по специальности, обычно сдается на последнем году обучения в аспирантуре как итог всего обучения, поэтому текст законопроекта в данной редакции не имеет большого смысла.

По существу данное предложение перекликается с возможностью студентов преподавать в школе, что в прошлом году было разрешено. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявлял, что это желание сэкономить на подготовке специалистов.

Также все эксперты отмечают, что допуск к преподаванию людей с заведомо меньшими зарплатными ожиданиями вызван нежеланием или невозможностью достойно оплачивать педагогический труд.

По официальным данным, среднемесячная зарплата преподавателей и сотрудников вузов России еще в 2024 году составила 136 тыс. рублей. Однако в подавляющем большинстве вузов таких денег никто не получает. Реальные зарплаты в региональных вузах по меньшей мере в два раза ниже на ставку, притом что многие преподаватели из-за нехватки студентов работают лишь на долю ставки и в вузах между ними идет борьба за ставки, которые никто не хочет отдавать, чтобы не уменьшилась зарплата.

Недавно телеграм-канал "Университетская солидарность" сообщил, что если в 2012 году зарплата доцента в неназванном вузе была 50 тыс., то в 2025 году в том же самом вузе - 65 тыс. Зарплата выросла на 30% при официальной инфляции за тот же срок более 130%.