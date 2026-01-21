Генпрокуратура обжаловала частичный арест имущества экс-замглавы Минобороны Иванова

В Москве обжаловано решение о частичной конфискации имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

Жалобу подал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. О несогласии с решением говорится в картотеке Пресненского районного суда Москвы.

Тимур Иванов является фигурантом четырех уголовных дел, по одному из которых он уже осужден на 13 лет лишения свободы. Ему вменяют различные коррупционные преступления: хищения, взятки, превышение полномочий и др. В декабре 2025 г. с Тимура Иванова и его семьи суд взыскал более 1,2 млрд руб.