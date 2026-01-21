21 Января 2026
Песков прокомментировал заявления Трампа о "секретном оружии" США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предположил, что стоит ожидать разъяснений по поводу того, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о секретном американском оружии.

"В данном случае еще предстоит, наверное, услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов", — цитирует Пескова ТАСС. Он добавил, что в России есть соответствующие службы, которые собирают и анализируют информацию о зарубежных вооружениях.

Ранее Трамп заявил, что США владеют вооружениями, о которых не известно остальному миру. Так он прокомментировал информацию о том, что во время похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро американский спецназ якобы применял звуковое оружие.

3 января 2026 года США провели военную операцию против Венесуэлы под названием "Абсолютная решимость". Операция началась с массированных авиационных и, предположительно, ракетных ударов по объектам на территории Венесуэлы, включая ее столицу Каракас. Затем с вертолетов была высажена группа спецназа, которая захватила президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с его женой и вывезла их из страны в США.

Агентство Reuters отмечало, что источник ЦРУ в ближайшем окружении Мадуро помогал американским военным следить за ним до его поимки. Люди, информированные об операции, сообщили, что в аресте участвовали военные Венесуэлы.

Теги: песков, трамп, оружие


