В Югре выплаты за гибель участников СВО разрешили получать сожительницам

Губернатор Югры Руслан Кухарук объявил о расширении права на получение единовременной выплаты в 3 миллиона рублей в случае гибели участника СВО. Теперь на нее смогут претендовать не только официальные супруги, но и сожительницы погибших бойцов, передает корреспондент Накануне.RU. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Для получения выплаты необходимо выполнить ряд условий: совместное проживание с погибшим на территории Югры не менее трех лет, ведение общего хозяйства, а также наличие общего несовершеннолетнего ребенка.

"Расширяем право на получение выплаты в размере 3 миллионов рублей в случае гибели участника специальной военной операции. Оно будет распространяться на граждан, которые совместно проживали с погибшим не менее трех лет на территории Югры, вели общее хозяйство, а также имели общего несовершеннолетнего ребенка", — написал Руслан Кухарук.