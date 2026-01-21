Домодедово может подешеветь вдвое

Вскоре московский аэропорт Домодедово вновь выставят на аукцион. Он пройдёт в виде публичного предложения в формате голландского аукциона.

Приём заявок откроют завтра, 22 января. Аукцион состоится 29 января. Согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива – 132,2 млрд руб. – с понижением до 50% от начальной цены, шаг понижения – 10% от начальной цены, пишет РБК.

Ранее государство не смогло с первого раза продать аэропорт Домодедово, торги были признаны несостоявшимися. Единственного заявившегося участника – ИП Богатого Евгения Витальевича – не допустили к торгам. Между тем, гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко заявил, что в случае проведения второго этапа конкурса по продаже Домодедово АО "МАШ" примет в нём участие.