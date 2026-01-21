В Минфине заявили, у РФ нет обязательств по выплате "царских долгов"

Россия не считает себя обязанной выплачивать так называемые "царские долги", заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Еще Советский союз не считал, что нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более", - цитирует его ТАСС.

Колычев добавил, что в России интересы ответчика по подобным международным искам представляет Генеральная прокуратура, и если процесс действительно начнется, то РФ будет принимать в нем участие.

Ранее сообщалось, что с России будут пытаться взыскать долги по облигациям, выпущенным царским правительством. В суд подал американский инвестфонд Noble Capital RSD. Сумма искового требования - $225,8 млрд.

В иске говорится о взыскании долгов по облигациям царских времен. Ответчиками указаны Россия, Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Фонд Noble Capital указывает, что деньги можно взыскать из замороженных на Западе российских активов.