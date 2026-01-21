Онлайн-продажи автомобилей в России составляют меньше 1%

В России сегодня меньше 1% продаж автомобилей приходится на онлайн. В Китае и США эта цифра выше – 7-8%, но также не играет существенной роли на рынке, рассказал журналистам президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.

Он отметил, что онлайн-продажа не является виртуальной в чистом виде, так или иначе в процессе участвует дилер, машину не доставят в пункт выдачи заказа. "Это больше маркетинг", - отметил автоэксперт.

Ранее компания Wildberries назвала самые дорогие покупки, совершенные в 2025 году на платформе. На первом месте была квартира, а второе место разделили автомобили: на маркетплейсе за 4,3 млн руб. продали Changan UNI-K в комплектации Tech (покупатель был из Москвы). Таких дорогих покупок (более 3 млн руб.) было уже около десятка.