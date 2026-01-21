На Урале погиб общественник, занимавшийся поддержкой ивдельских манси

На Среднем Урале погиб глава общественной организации "Социальная помощь и поддержка ивдельских манси" Валерий Зенков. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области.

По данным ведомства, Зенков погиб вечером 17 января в ДТП на трассе "Ивдель – ХМАО". Общественник долгие годы занимался поддержкой представителей этноса манси. Он взаимодействовал с органами власти, являясь членом рабочей группы по решению проблем этого коренного малочисленного народа. В министерстве выразили свои соболезнования родным и близким погибшего.

Подробности инцидента сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Было установлено, что водитель Hyundai Tucson при движении из Ханты-Мансийского автономного округа в сторону Ивделя наехал на стоявший на обочине Renault Logan. От удара последний отбросило на Toyota Camry, который ранее остановился на обочине для оказания помощи водителю Renault.

В результате столкновения водитель "Тойоты" от полученных травм скончался на месте. Пассажиров всех участвовавших в ДТП машин доставили в больницы. По факту аварии проводится расследование.