В России запустят Курскую АЭС-2

Вскоре, уже в 2026 г., в России запустят Курскую АЭС-2. Об этом сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачёв.

"Развиваем дополнительную площадку для третьего и четвёртого блоков Курской АЭС. Отдельно хочу сказать о, действительно, подвиге коллектива строителей и эксплуатирующей организации Курской атомной электростанции. Мы делаем всё для её ввода в промышленную эксплуатацию в 2026 г. Идут пусковые операции", - приводит пресс-служба кабмина слова Лихачёва, сказанные во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В августе 2024 г. сообщалось,что строительство Курской АЭС-2 идёт по графику.