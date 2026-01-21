В Нижнем Тагиле бывшую сотрудницу банка осудили за хищение миллионов у вкладчиков

В Нижнем Тагиле осуждена бывший консультант банка. За хищение миллионов рублей у вкладчиков ее отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась Марина Захарова. По версии следствия, в 2024 году она тайно похитила со счетов клиентов банка более 6 млн рублей.

Как показало расследование, при оформлении документов консультант открывала на их имя депозитные и текущие счета, на которые вкладчики вносили средства. После этого аферистка вносила изменения в контактную информацию вкладчика, меняя его номер телефона на свой.

Используя доступ к персональным данным, сотрудница незаконно открывала счета на имя потерпевших и выпускала к ним банковские карты. На них она переводила деньги со счетов клиентов, которые затем обналичивала в терминалах города.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил Марине Захаровой 2 года колонии общего режима. Также в пользу банка с нее взыскана сумма причиненного ущерба.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, часть ущерба на значительную сумму была добровольно возмещена подсудимой еще до вынесения приговора.