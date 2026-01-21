Народные дружины помогут свердловской Госавтоинспекции на заснеженных дорогах

Народные дружины помогут сотрудникам ДПС патрулировать свердловские трассы в морозный период. Как сообщает областная Госавтоинспекция, за ситуацией на дорогах будут наблюдать преимущественно в ночное время.

"В связи с сезонным понижением температур Госавтоинспекция Свердловской области усиливает контроль за безопасностью на автомобильных дорогах региона. Совместные усилия Госавтоинспекции и общественности направлены на то, чтобы сделать дороги Свердловской области безопасными даже в самых сложных погодных условиях", — говорится в сообщении.

В ближайшее время на патруль направят порядка 40 нарядов народных дружин - по два человека от каждом. Внимание будет сосредоточено на восьми ключевых трассах Среднего Урала как регионального, так и федерального значения. Дружинники станут "дополнительными глазами", которые в случае чего помогут помогут участникам дорожного движения, обеспечат их безопасность и оперативно сообщат о ситуации ближайшему экипажу ДПС.

Госавтоинспекция также напоминает, что участники дорожного движения могут сами обратиться за помощью по номерам экстренных служб: 112 и 102. Все наряды ДПС в данный период дополнительно ориентированы на оказание помощи водителям и пешеходам.

Напомним, что в морозный период безопасность на дорогах требует повышенного внимания от всех участников движения. Водителям рекомендуется воздержаться от необязательных поездок, а в случае необходимости выезда — заранее проверять техническое состояние автомобиля. Пешеходам важно помнить о необходимости соблюдения правил и использовании световозвращающих элементов.