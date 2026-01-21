В Прикамье обустроят площадки для техобслуживания беспилотников

В 2028 году на территории Прикамья запланировано создание и модернизация посадочных площадок для беспилотных воздушных судов (БВС).

Как сообщает "Ъ" всего будет оборудовано три площадки. На них будет создана специальная инфраструктура для эксплуатации БВС. Речь идет о техническом обслуживании беспилотных систем, местах для хранения топлива, а также о зарядных станциях и цехах для ремонта беспилотников.

Планируется, что создание инфраструктуры будет проходить с привлечением средств федерального бюджета.

В Прикамье также работает научно-производственный центра беспилотных авиационных систем "Парма-БАС". Сейчас на базе НПЦ действует 12 резидентов. В 2026 году плановые объемы производства полетных контроллеров составят 100 тыс. единиц, рам и силовых конструкций — 10 тыс. единиц, электрических двигателей — 2 тыс. единиц, малогабаритных газотурбинных двигателей (МГТД) — 50 единиц.