СМИ: Аудитория топовых Telegram-каналов в мессенджере Max в десятки раз ниже

Из топ-30 (по числу подписчиков) Telegram-каналов в мессенджер Max перешли чуть больше половины. Суммарно их аудитория на этой площадке оценивается в 60 раз меньше, чем в Telegram, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса Telega.in за четвертый квартал 2025 года.

При этом, по данным Mediascope за октябрь 2025 года, Telegram занимает второе место по охвату населения РФ (более 91 млн пользователей в месяц), а мессенджер Max — третье (более 48 млн).

Создать канал в Max могут авторы категории А+ — с регистрацией в реестре Роскомнадзора. В октябре создание каналов стало доступно компаниям и госучреждениям, зарегистрированным на платформе для партнеров Мах. В Telegram создание каналов доступно всем.

"На данный момент у Max нет никаких явных преимуществ, которые могли бы привлечь читателя или автора", - говорит руководитель продуктового направления "Рейтинга Рунета" Александр Туник.