"Гортранс" Екатеринбурга обвинил местных автомобилистов в задержке общественного транспорта

ЕМУП "Гортранс" пожаловался на местных водителей, которые, нарушая ПДД, мешают работе общественного транспорта. По их данным, именно брошенные автомобили и автовладельцы, перекрывающие трамвайные пути, являются причиной задержек трамваев, троллейбусов и автобусов.

"Отдел по безопасности движения ЕМУП "Гортранс" фиксирует подобные случаи почти ежедневно. Задержки движения общественного транспорта при этом могут исчисляться... часами", - заявляет "Гортранс".

В качестве примера они приводят случай 14 января, когда после остановки Пл. Обороны водитель автомобиля Фольксваген (Делимобиль) заехал на открытые трамвайные пути и застрял. Убрать машину удалось только с помощью эвакуатора, а задержка трамваев в оба направления составила три часа.

19 января также произошел похожий случай на площади 1-й Пятилетки в направлении пр. Космонавтов, но уже с троллейбусами 29-го маршрута, чье расписание сдвинулось на два часа. Автомобили Хундай и Опель стояли в негабарите, из-за чего троллейбусы пришлось выводить "из плена" тягачом.