Игорь Бабушкин на встрече с представителями общества "Знание" обсудил вопросы развития просветительской деятельности в Астраханской области

Накануне прошло заседание наблюдательного совета регионального отделения Российского общества «Знание» в Астрахани. В ходе заседания под председательством губернатора Игоря Бабушкина были рассмотрены итоги работы филиала за 2025 год и планы на следующий год.

«Развитие просветительского движения крайне важно для объединения общества вокруг наших общих исторических, культурных и ценностных ориентиров. Совместно с обществом «Знание» мы системно наращиваем работу в этом направлении. Рассчитываю на продолжение сотрудничества. Наша молодежь должна развиваться, учиться мыслить масштабно и чувствовать себя причастными к развитию родного региона и всей России», – отметил губернатор.

Проекты Общества «Знания» соответствуют целям нацпроекта «Молодежь и дети». Так, в прошлом году было организовано более 350 лекций и мастер-классов, участниками которых стали почти 30 тысяч человек. Кроме того, в Знаменске заработало первое в регионе местное отделение общества.

Участники заседания также обсудили итоги совместного образовательного проекта Общества «Знание» и правительства региона «Просветительский университет», который был реализован в прошлом году по инициативе Игоря Бабушкина.

Большое внимание было уделено работе с ветеранами СВО и членами их семей. Реализация образовательных проектов Обществом «Знание» будет продолжена с учётом актуальных запросов целевой аудитории.

В завершении заседания губернатор Астраханской области вручил представителем Общества «Знание» заслуженные награды.