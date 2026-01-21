Два человека находятся в реанимации после атаки на многоэтажный дом в Адыгее

Количество пострадавших из-за атаки на многоквартирный дом в Адыгее увеличилось до 13, девять из них госпитализированы. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

По его словам, двое пострадавших находятся в реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В пункте временного размещения находятся 27 человек, в том числе один ребенок.

Напомним, минувшей ночью под обстрел ВСУ попал дом в ауле Новая Адыгея. На придомовой парковке сгорело 15 легковых автомобилей, повреждения получили еще 25 машин.