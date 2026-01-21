На Урале отправили в колонию бывшего участкового, избившего пьяного дебошира

На Среднем Урале суд вынес приговор бывшему участковому. Экс-силовика признали виновным в превышении полномочий и отправили в колонию.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 27 февраля прошлого года в Ирбитском районе. Силовиков в частный дом вызвали с жалобой на пьяного дебошира. Его сожительница рассказала, что тот ведет себя неадекватно. По прибытии между участковым и нарушителем произошел конфликт, в ходе которого полицейский скрутил мужчину, несколько раз ударил по голове и повалил на кровать, чтобы надеть наручники.

Когда тот попытался вырваться, силовик снова ударил дебошира по голове и сел сверху. Сообщалось, что мужчина обещал пожаловаться на участкового в прокуратуру, однако тот ответил матом. В дальнейшем полицейским заинтересовался Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, следствие квалифицировало действия участкового как превышение должностных полномочий. Сам он частично признал свою вину. Полицейский согласился, что не зарегистрировал выезд и не сообщил в дежурную часть, но умысел на применение насилия отрицал.

Ирбитский районный суд вынес ему обвинительный приговор. Теперь уже бывшему полицейскому назначено 3,5 года колонии общего режима. Также он лишен специального звания "лейтенант полиции" и два года не сможет работать в правоохранительных органах.

Сразу после оглашения экс-силовик был взят под стражу в зале суда.

В МВД ранее отмечали, что избитый участковым мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Он вышел на свободу в октябре 2018 года.