В Уфе предотвращён теракт в отделе полиции

В Москве и Башкирии задержаны двое граждан одной из стран Центральной Азии – членов запрещённой в России террористической организации. Они планировали теракт в Уфе.

Объектом нападения должен был стать один из отделов полиции в Уфе. Злоумышленники заинтересовали силовиков, потому что собирали информацию об отделе, – изучили местность, купили огнестрельное автоматическое оружие, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (далее – СВУ).

Во время задержания главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление и был убит. Его "коллега" задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Участие в деятельности террористической организации", сообщает центр общественных связей ФСБ России.