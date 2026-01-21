Бывший премьер Южной Кореи получил 23 года

В Южной Корее осуждён бывший премьер-министр страны Хан Дук Су.

Он получил 23 года тюремного заключения. Суд счёл, что политик виновен в содействии введению военного положения – мере, к которой прибегнул экс-президент страны Юн Сок Ель в декабре 2024 г., пишет "Интерфакс".

В декабре 2024 г. Демократическая партия отказалась согласовать бюджет, инициировала расследования коррупционных дел против президента, также готовился импичмент против людей президента в правительстве. В ответ президент Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

3 декабря здание парламента было заблокировано военными, однако Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за отмену военного положения. Военные покинули парламент, опасаясь дальнейших обвинений в мятеже. Президент Южной Кореи сообщил, что на заседании кабмина отменит военное положение.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен взял на себя ответственность за хаос, вызванный введением чрезвычайного военного положения и подал президенту заявление об отставке. В тот же день шесть оппозиционных политических партий Южной Кореи подали ходатайство об импичменте президента Юн Сок Ëля.