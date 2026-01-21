"Ситуация критическая". Кличко набросился на Зеленского

На Украине накаляются отношения между Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. Оба обвиняют друг друга в том, что происходит в городе, который, по словам Кличко, движется к гуманитарной катастрофе.

По словам мэра, только в январе Киев покинули 600 тыс. человек, сказал он в интервью The Times (население Киева около 3 млн. - прим. Накануне.RU). Во многих домах, где нет отопления, замерзла канализация, у людей не работают туалеты. Что происходит в этих условиях, можно только представить. Но дело не только в бытовых неудобствах. Если канализация не будет быстро восстановлена вместе с водоснабжением, то не исключено распространение разных болезней. Дело очень серьезное, а в этих условиях киевский узурпатор, используя удобный повод, занимается преследованием своих политических оппонентов, негодует Кличко.

"Выступая из киевской мэрии, где сотрудникам запретили пользоваться туалетами из-за отсутствия водоснабжения, Кличко сказал, что Зеленский отказал ему в просьбе о встрече для обсуждения кризиса, хотя производство электроэнергии и противовоздушная оборона находятся в ведении центрального правительства", – пишет The Times.

При этом Зеленский, как бывший комик и актер, выносит все разногласия на публику, критикуя Кличко в своих роликах. Накануне он сказал, что работа ПВО Киева, как и работа городских властей, неудовлетворительная. И он уже встречался с новым министром обороны, так что будут "выводы". Является ли это намеком на смещение Кличко, неясно, но киевский мэр воспринимает ситуацию именно так - что Зеленский воспользуется тяжелой ситуацией в Киеве как предлогом. Притом что сама "ситуация критическая", как сказал Кличко, и нужно решать ее, а не разбираться с оппонентами.

Лично Зеленский во многом виноват в том, что в энергетическом секторе Киева критическое положение, считает депутат Рады Ярослав Железняк. В Киеве уже четыре года действует военная администрация, связанная с офисом Зеленского. Также есть пять или шесть ситуационных центров для подготовки к "российскому нападению". Чем они все занимаются, если не способны отразить воздушные удары, недоумевает Железняк.

Киеву грозит ни много ни мало коммунальный коллапс, город приближается к точке невозврата. Власти всерьез готовятся расселять жителей многоэтажек, где не удастся восстановить подачу тепла и света, заявила недавно жена бывшего президента олигарха Петра Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) Марина Порошенко, которая сейчас является депутатом киевского горсовета. Она специально не говорит все, что знает, чтобы не накалять ситуацию еще больше.

Накануне половина домов Киева снова осталась без отопления в сильные морозы. В украинском сегменте соцсетей пишут, что во многих домах лопнули замерзшие трубы. Это значит, что отопления в ближайшем будущем можно не ждать. Хотя местные власти заявляют об оперативном устранении всех аварий, массовое бегство киевлян из города свидетельствует об обратном. Если за три недели января Киев покинули 20% его населения, в оценке ситуации прав скорее Кличко. Он обвиняет Зеленского в том, что тот везде в Киеве рассадил своих чиновников, которые не подчиняется мэрии, но ни за что не отвечают. Кличко не может даже сделать им выговор за безобразную работу, а они не хотят ничего делать, так как имеют "крышу" - офис самого Зеленского.

Как это часто бывало на Украине, конфликт на хозяйственной почве выходит на политический уровень.