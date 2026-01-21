21 Января 2026
Политика За рубежом
Фото: Пресс-служба МЭФ

Андрей Паршев: Для захвата Гренландии Трамп готов пустить в ход "и злато, и булат"

Президент США Дональд Трамп демонстрирует, что готов пойти на все, чтобы заполучить Гренландию как стратегический арктический плацдарм. Озвучивается и вариант покупки территории у Дании за 700 млрд долларов. Только как быть с тем, что Трамп на посту президента планировал добиться снижения госдолга США, а он только вырос до 38,5 трлн долларов? И еще придется раскошелиться на Гренландию. Впрочем, не факт, что власти Дании согласятся на "сделку". Поэтому Трамп не исключает военного захвата крупнейшего на Земле острова.

Член Экономического совета ЛДПР, известный публицист и автор книги "Почему Россия не Америка" Андрей Паршев полагает, что, хотя задачу сокращения госдолга Трамп не снимает с повестки, национальная безопасность имеет наивысший приоритет в глазах американского общества. Если задачу приобретения Гренландии получится решить деньгами, американский президент на это пойдет.

"Испокон веков существовали два способа приобретения – "Злато и булат", как назвал это Пушкин. К тому же, США не в новинку покупать территории, не только Аляску, и даже захваченные военным путем приобретения (например, у Испании) обычно оплачивались постфактум, создавая видимость в целом миролюбивой политики. Кстати, и у Дании в свое время, в 1917 году, были куплены Виргинские острова (один из них сейчас известен как "остров Эпштейна"). Но предыдущие предложения купить Гренландию, а таковых было пять с 19-го века, правительство Дании отвергло", – напоминает Андрей Паршев.

Около 1000 жителей Гренландии собрались в центре города Нуук, чтобы выразить протест против президента США Дональда Трампа (15 марта 2025 года)(2026)|Фото: Ahmet Gurhan Kartal / Anadolu / Getty Images

Этот арктический остров незаменим для гипотетических оборонительных и наступательных военных действий США, указывает член Экономического совета ЛДПР. Географическое положение Гренландии делает ее ключевой точкой контроля над потенциальными траекториями полетов в Северном полушарии. Размещенные на острове ракеты средней дальности способны достигать центральных регионов Европейской России, что, наряду с возможностью развертывания там элементов ПРО, формирует значимый фактор стратегического баланса. Также более полным будет контроль морских путей у побережья Европы, и даже Севморпуть может оказаться под угрозой.

"В США всерьез рассматривают вероятность ухудшения отношений с Европой, поэтому и не хотят полагаться на варианты аренды. Возможно, Трамп при продвижении своей идеи будет указывать на перспективные выгоды от такого приобретения, поскольку некоторые полезные ископаемые там уже разведаны, а под ледниками возможны и другие", — считает Андрей Паршев.

Поэтому в ход идут и злато, и булат. А госдолг США — опять дело десятое.

Теги: Андрей Паршев, Экономический совет ЛДПР


Ранее 21.01.2026 08:16 Мск Премьер-министр Гренландии призвал население готовиться к возможному военному вторжению

