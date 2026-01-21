21 Января 2026
в россии
Общество В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

На Украине скандал после песни об отсутствии света и тепла

В условиях массовых отключений света и отопления на Украине вышла песня местной певицы Тины Кароль (бывшей Татьяны Либерман), в которой говорится, что пусть нет света и тепла, но зато у украинцев "есть добро", а зло будет побеждено. Песня вызвала неожиданно большое возмущение, которое в 2022-2023 гг. невозможно было представить.
Читайте также:

Люди восприняли песню как издевательство над ними и заказ правящего режима, так что певице пришлось даже извиняться. Она оправдывалась, что знает о трудностях, которые приходится переживать людям, и просто хотела их поддержать, а песня не является "заказухой и методичкой от власти".

Как пишет издание "Страна", такая реакция является свидетельством радикальной смены настроений украинцев. Если в первые два года СВО они верили в обещания режима про "победу" над Россией, в результате которой скоро украинцы "запануют в своей сторонке" (слова из украинского гимна), то теперь, при отсутствии света и отопления, некое "украинское добро" уже не вдохновляет.

"Люди устают просто верить, когда... ситуация в стране с базовыми потребностями вроде обеспечения электричеством и теплом радикально ухудшается, а власти не предлагают никаких понятных вариантов, по-прежнему призывая терпеть, верить и ждать (в настоящее время - ждать потепления)", - пишет издание.

Киевские власти говорят, что нынешняя зима - самая сложная, а ситуация в энергетике беспрецедентно тяжелая. По опросам, хотят продолжать воевать только около 10% украинцев, более 80% - за мирное соглашение с Россией. Также больше половины готовы отказаться от претензий на российские регионы ради мира. Однако Зеленский, вопреки мнению жителей, занимает беспомпромиссную позицию. Вероятно, реакция на песню Кароль показала усталость местного общества от этой неадекватной позиции.

Теги: украина, украинцы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

