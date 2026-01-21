Дмитриев назвал конструктивными переговоры с США в Давосе

Переговоры между представителями России и США в Давосе проходят конструктивно, сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

"Все больше и больше людей осознают правильность российской позиции", - приводит его слова РИА Новости.

Накануне Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в павильон США на форуме в Давосе. Позже Уиткофф назвал позитивными переговоры с Дмитриевым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил предположения СМИ о том, что у Дмитриева планируется в Давосе встреча с лидером США Дональдом Трампом.