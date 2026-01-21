Власти будут продавать биометрию россиян за 30 рублей

Перевод Единой биометрической системы на подписку позволит организациям экономить до 37 раз на проверках.

Минцифры России разработало законопроект о введении годовой платной подписки на ЕБС с неограниченным числом верификаций. Инициатива касается госорганов, ЦБ, госкомпаний и предприятий стратегических отраслей. Ключевое нововведение — возможность хранить цифровые биометрические шаблоны сотрудников в корпоративных системах, минимизируя запросы к госбазе.

По расчетам ведомства, при средней стоимости прохода в 2,8 руб. годовые расходы на одного сотрудника превышают 1100 руб. Фиксированная подписка стоимостью около 30 руб. в год сделает биометрический контроль доступа значительно дешевле, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в салонах связи появились мини-отделения банков для сбора биометрии.