В результате атаки БПЛА на жилой дом в Адыгее пострадали восемь человек

Губернатор Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал об атаке БПЛА на жилой сектор в Тахтамукайском районе.

В результате удара по многоквартирному дому пострадали восемь человек, среди них — один несовершеннолетний. В настоящее время семь пострадавших получают медицинскую помощь в лечебных учреждениях, их жизни вне опасности.

Глава региона указал, что на придомовой парковке сгорело 15 легковых автомобилей, повреждения получили еще 25 машин. Для оценки ситуации и помощи жильцам организован поквартирный обход. Причины и обстоятельства атаки выясняются.

Ранее БПЛА атаковали ЖК в Рязани, пострадали два человека.