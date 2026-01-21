Версия смерти младенцев в Новокузнецке из-за инфекции не подтвердилась

Версия смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка из-за вспышки инфекции не подтвердилась.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, в учреждении найдена только условно-патогенная флора, которая есть у любого человека.

Умершие малыши были недоношенными и с врожденными патологиями. "Если бы эти девять смертей были растянуты на год, они бы не вызвали такой реакции — это укладывается в медицинскую статистику", — отметил депутат, сообщает Forbes.

С начала января в роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять младенцев. Минздрав Кузбасса уточнил, что у них была внутриутробная инфекция. Начались проверки, которые вылились в уголовное дело. Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов признал, что "да, (гибель) имеет место быть, ситуация произошла", и уточнил, что идет разбирательство.14 января были задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где погибли младенцы. Возбуждено уголовное дело статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность".