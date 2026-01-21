21 Января 2026
Политика В России
Фото: Накануне.RU

Чубайс перестал быть главой попечительского совета фонда Гайдара

Бывший руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс перестал быть председателем попечительского совета фонда Гайдара.

На его место назначен экс-замминистра экономики Сергей Васильев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена совета и экс-министр экономики, главу Фонда международных молодежных обменов Андрея Нечаева. По его словам, решение было принято на заседании попечительского совета 20 января.

Сейчас Васильев является главой попечительского совета Международного банковского института имени Анатолия Собчака. В 1990-х годах он руководил Рабочим центром экономических реформ при правительстве, а затем занял пост заместителя министра экономики. С 2000 года Васильев руководил филиалом ВШЭ в Санкт-Петербурге, а с 2001 по 2007 годы был сенатором от Ленинградской области.

Напомним, в конце 2025 года по решению Арбитражного суда Москвы, на счета Анатолия Чубайса и еще 12 человек, связанных с "Роснано", наложен обеспечительный арест. Общая сумма, заблокированная на счетах Чубайса, составляет почти 11,9 млрд руб.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.12.2025 02:00 Мск Арестовано имущество Чубайса на 11,9 млрд рублей
Ранее 19.12.2025 11:22 Мск Чубайса и других бывших топов "Роснано" обвинили в нарушении законодательства
Ранее 13.12.2025 13:35 Мск "Роснано" требует от Чубайса и других экс-руководителей 11,9 млрд

