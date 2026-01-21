Россиян хотят предупреждать о голосовом роботе при массовых обзвонах

В Госдуму внесен проект закона, обязывающий предупреждать граждан об автообзвоне.

Согласно инициативе, в начале такого звонка абонент в течение пяти секунд должен услышать сообщение: "Вас беспокоит робот". Цель инициативы — повысить прозрачность звонков и защитить людей от мошенников. Авторы считают, что это даст гражданам право сразу понимать, кто звонит, и решать, продолжать ли разговор.

По мнению авторов, это не только вернет доверие к телефону, но и создаст справедливые правила игры для всех участников рынка связи. В пояснительной записке указано, что данная мера направлена на защиту граждан от потенциального обмана и повышение осведомленности абонентов о характере вызова.

Отмечается, что в последние годы гражданам все чаще звонят компании, которые рекламируют товары и услуги или проводят опросы, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что в России могут ввести запрет на входящие международные звонки.