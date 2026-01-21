С экс-депутата Курской области Васильева взыскали более 4 млрд рублей

В Курске Ленинский районный суд одобрил иск заместителя генерального прокурора к экс-депутату облдумы Максиму Васильеву.

С него взыскали более 4 млрд руб. в пользу государства в порядке солидарной ответственности. Также с Васильева взыскали госпошлину в размере 900 тыс. руб. в доход бюджета города. Решение в отношении Васильева подлежит исполнению солидарно с еще шестью фигурантами.

Также перечисляются компании "КТК Сервис", "Техимпэкс", "Торговый дом Курск", "Энерго Ресурс", "СИЭМИ", "Электростроймонтаж", "Яртэс Инжиниринг" и "Энергосистема", сообщает Forbes.

Ранее органами предварительного следствия Васильеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ: в составе организованной группы совершил растрату бюджетных средств на общую сумму более 152 млн руб., выделенных ООО "КТК Сервис" для возведения опорных пунктов на территории Курской области.