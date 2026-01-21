21 Января 2026
в россии
Политика Центральный ФО В России Курская область
Фото: Накануне.RU

С экс-депутата Курской области Васильева взыскали более 4 млрд рублей

В Курске Ленинский районный суд одобрил иск заместителя генерального прокурора к экс-депутату облдумы Максиму Васильеву.

С него взыскали более 4 млрд руб. в пользу государства в порядке солидарной ответственности. Также с Васильева взыскали госпошлину в размере 900 тыс. руб. в доход бюджета города. Решение в отношении Васильева подлежит исполнению солидарно с еще шестью фигурантами.

Также перечисляются компании "КТК Сервис", "Техимпэкс", "Торговый дом Курск", "Энерго Ресурс", "СИЭМИ", "Электростроймонтаж", "Яртэс Инжиниринг" и "Энергосистема", сообщает Forbes.

Ранее органами предварительного следствия Васильеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ: в составе организованной группы совершил растрату бюджетных средств на общую сумму более 152 млн руб., выделенных ООО "КТК Сервис" для возведения опорных пунктов на территории Курской области.

Теги: Васильев, Курск, растрата


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.01.2026 16:12 Мск В Курске с экс-депутата облдумы Васильева взыскано 4 миллиарда
Ранее 26.12.2025 12:07 Мск Курский экс-депутат получил 5,5 лет за хищения при строительстве фортификаций
Ранее 05.12.2025 19:19 Мск В курский суд поступило дело Максима Васильева о растрате 152 миллионов рублей
Ранее 05.06.2025 11:46 Мск Фигурант дела экс-губернатора Курской области пытался скрыться от следствия в зоне СВО
Ранее 18.04.2025 13:18 Мск Хинштейн: Через Корпорацию развития Курской области прошли десятки миллиардов рублей
Ранее 18.04.2025 10:55 Мск На экс-главу Курской области дал показания находящийся на СВО депутат
Ранее 17.04.2025 19:43 Мск Суд отправил в СИЗО бывшего замгубернатора Курской области
Ранее 17.04.2025 08:54 Мск Экс-губернатор Курской области находился в оперативной разработке несколько месяцев
Ранее 16.04.2025 20:09 Мск Бывшего губернатора Курской области отправили в СИЗО
Ранее 16.04.2025 19:21 Мск Экс-губернатора Курской области обвиняют в хищении 1 млрд руб., выделенных на оборону
Ранее 16.04.2025 16:42 Мск Задержан экс-губернатор курской области Алексей Смирнов – источник
Ранее 06.12.2024 12:21 Мск Причиной отставки губернатора Смирнова могли стать хищения при строительстве защитных сооружений

