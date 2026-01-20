В России будет создана рабочая группа по вопросам противодействия противоправному использованию дипфейков

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев приказал создать рабочую группу по вопросам противодействия противоправному использованию дипфейков, сообщают РИА Новости.

"Приказываю: создать при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации межведомственную рабочую группу по вопросу противодействия противоправному использованию технологий типа "Дипфейк", - сказано в документе.

Руководителем рабочей группы назначен замглавы Минцифры Александр Шойтов, а секретарем - врио директора департамента обеспечения кибербезопасности министерства Евгений Хасин. Также в состав вошли директор департамента Минцифры Екатерина Ларина, советник управления президента Марина Родимцева, первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, представители МИДа, Совета безопасности, генштаба ВС РФ, МВД, Минюста, Следственного комитета, Роскомнадзора, эксперты ФСБ.

Задачей рабочей группы, уточняется в положении о межведомственной рабочей группе, является выработка предложений по противодействию противоправного использования дипфейков. В том числе - разработка технологической защиты информации, формирование нормативно-правового регулирования, разработка образовательных программ для подготовки профильных специалистов.