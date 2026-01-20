Планы жилищного строительства в Костромской области перевыполнены

В 2025 году в Костромской области было построено 332 тысячи кв.м,, что на 4% выше запланированного. При этом, более 90 тысяч кв.м - это многоквартирные дома, 242 - индивидуальное жилищное строительство. А за 5 лет в регионе всего введено свыше 1,6 млн кв.м жилья, что более чем на 200 тысяч превышает плановые значения.

Напомним, в Костромской области в рамках выполнения поручений губернатора Сергея Ситникова действуют дополнительные механизмы для стимулирования строительной отрасли. В частности, осуществляется предоставление земельных участков без торгов, на которых затем возводят многоквартирные дома, часть площадей в которых передаются в государственную собственность. Проводится оперативное вовлечение в оборот земельных ресурсов под индивидуальное жилищное строительство. Такие меры способствуют мотивации застройщиков.

Кроме того, в регионе строительный комплекс располагает собственной производственной базой по ключевым материалам, что повышает устойчивость застройщиков и снижает зависимость от внешних поставок. Еще одно направление региональной поддержки строительных организаций - последовательная обновление нормативно-правовой базы. Так, специалисты считают, что за счет соответствующих изменений инвестиционно‑строительный цикл удалось сократить на 25%.

Важно подчеркнуть, что жилищное строительство сопровождается расширением социальной инфраструктуры. В Костроме по инициативе Сергея Ситникова осуществляется комплексная застройка - одновременно с жилыми кварталами строятся школы, детские сады и медицинские учреждения.