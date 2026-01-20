Министр финансов США упрекнул Европу за покупку российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент упрекнул Европу за то, что она продолжает закупать российскую нефть, сообщают РИА Новости.

Ранее глава американского минфина заявил в интервью Fox Business, что президент США Дональд Трамп может и без одобрения сената ввести импортные пошлины в размере 500% в отношении стран, закупающих российскую нефть и нефтепродукты.

"Если говорить прямо, Европа до сих пор покупает российскую нефть", — сказал Бессент, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

Отвечая на вопрос о том, будут ли США в случае закупок российской нефти применять к Китаю тот же подход, что и к другим странам, в том числе с точки зрения возможных пошлин и санкций, глава минфина отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от решений президента и конгресса.

"Посмотрим, что произойдет с законопроектом (о введении пошлин против импортеров российской нефти - ред.) в сенате. Что касается иранской нефти, это будет решать президент Трамп", — заявил Бессент.

Американский сенатор Линдси Грэм*, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, в апреле предложил законопроект, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США.

* Внесен в список террористов и экстремистов РФ.