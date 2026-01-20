В Киеве новые отключения света и отопления после ударов ВС РФ

После очередного ответного удара ВС РФ в Киеве без отопления осталась половина многоэтажных домов, а левый берег - и без водоснабжения. Об этом заявил мэр Виталий Кличко. В основном это именно те дома, где отопления не было с 9 января, но позже оно было восстановлено.

По сообщению Минобороны РФ, российская армия ночью нанесла мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Это ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам в России. Ночью взрывы гремели в нескольких украинских областях.

Компания "Укрэнерго" сообщила, что в нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии, а ранее обнародованные графики плановых отключений там не действуют.

Аппарат Рады перевели на дистанционную работу из-за отсутствия отопления и воды, заявил депутат Ярослав Железняк. Так, в его кабинете +12 градусов. Но другие депутаты говорят, что они на месте, правда, в куртках.

Зеленский заявил днем, что провел экстренное совещание по энергетике. Наибольшие сложности в Киеве, Киевской области и в Харькове. Он уже поручил военным немедленно связаться с США и европейскими странами и выпросить у них ракеты для систем ПВО. Бывший комик призвал усиливать санкции против России; он уверен, что это точно поможет его режиму.

Интересную подробность сообщает украинский канал "Легитимный". Зеленский не просто так обеспокоился ракетами для ПВО. Киев потратил половину поступивших ракет ПВО на отражение сегодняшнего удара, но не смог защитить объекты даже такой ценой. ВС РФ использовали тактику точечных массированных ударов в определенные точки и достигли результата.