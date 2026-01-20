Орлов: Проектировать строительство метро в Екатеринбурге начнут в ближайшие годы

В ближайшие годы в Екатеринбурге приступят к проектированию строительства метро. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.

"Большой потенциал мы видим в развитии метрополитена. Прошли общественные обсуждения изменений в Генеральный план, касающиеся продления существующей линии метро и строительства двух новых станций. В ближайшие годы нам необходимо выйти на технико-экономическое обоснование, а затем приступить к проектированию строительства метро", — сказал он в последнем выпуске "Вечерний Екатеринбург".

Вероятно, речь идет о станциях на Уралмаше: у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов.

Ранее депутат думы Екатеринбурга Владимир Крицкий предложил строить в столице Урала метро сразу с двух сторон, а конечные станции новой ветки располагались бы в Академическом районе и на ЖБИ.

Напомним, что строительство сразу двух новых веток и соответствующие корректировки собирались включить в Генплан города в 2025-ом. Речь идёт о строительстве линий, соединяющих микрорайон ВИЗ с микрорайоном ЖБИ, а также микрорайоны Пионерский и Втузгородок с Академическим районом. В мэрии заявляли, что две новые ветки метро в Екатеринбурге построят к 2045 г.