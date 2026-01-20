Силовики пришли к кубанскому чиновнику, судившемуся с пенсионеркой из-за обвинения в коррупции

Кубанский чиновник, который ранее засудил пенсионерку из-за поста с обвинениями в коррупции, стал фигурантом проверки правоохранительных органов.

Силовики пришли на работу к главе Приморско-Ахтарского муниципального округа Максима Бондаренко, передает Baza. Поводом стала стройка социального объекта для инвалидов на 2 млрд руб. в станице Новонекрасовской.

Под строительство объекта был выделен заведомо непригодный, заболоченный участок, из-за этого смета работ значительно увеличилась. Также выяснилось, что инженерные работы были выполнены с нарушениями.

Ранее Бондаренко судился с пенсионеркой, обвинившей его в коррупции. Он хотел взыскать с нее 300 тыс. руб., но суд в итоге предписал выплатить чиновнику 85 тыс. руб. Деньги женщина сможет выплачивать только частями и вплоть до 2030 года.