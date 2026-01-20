Штрафы за нарушение правил пересечения границы резко увеличат

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении в несколько раз размера штрафов за нарушение режима пересечения государственной границы России.

Если сейчас за это предусмотрены штрафы для граждан в размере 2-5 тысяч рублей, то новые штрафы таковы: для физлиц - от 5 до 25 тысяч, для должностных лиц — от 100 до 250 тысяч, для юрлиц — от 1 до 2,5 миллиона рублей.

Число нарушений правил пересечения границы увеличивается уже несколько лет. Если в 2022 году их было около 60 тысяч, то в 2024 года - более 75 тысяч.