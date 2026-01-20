МАГАТЭ сообщает об отключении Чернобыльской АЭС от внешнего энергоснабжения

Внешнее энергоснабжение Чернобыльской атомной электростанции прервано, пострадали линии электропередачи, ведущие к другим АЭС, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

За время СВО случаи прерывания электроснабжения ЧАЭС от внешних сетей происходили не один раз. Наиболее серьезный инцидент произошел в марте 2022 года, тогда объект был полностью обесточен примерно на сутки, что вызвало обеспокоенность по поводу охлаждения хранящихся там отработавших топливных сборок. Позднее, в течение 2022 года, подача электроэнергии на площадку также могла быть нестабильной из-за повреждений инфраструктуры.