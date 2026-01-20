На Урале у двух мужчин изъяли более 60 кг наркотических прекурсоров

На Среднем Урале полиция изъяла более 60 кг прекурсоров запрещенных веществ. Задержаны двое мужчин.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, оба задержанных прибыли в Первоуральск на разных машинах. Сначала в багажнике иномарки Geely, которой управлял 22-летний житель села Косулино Белоярского района, изъяли пакет с прекурсорами наркотических средств массой почти 27 кг. Еще чуть более 34 кг аналогичного криминального груза оперативники нашли в автомобиле ВАЗ-2110, за рулем которого был 26-летний житель Каменска-Уральского.

Оба мужчины задержаны. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались и официально нигде не работали. Как предварительно выяснили полицейские, запрещенные вещества забрали из схронов в Первоуральске и планировали использовать для изготовления наркотиков в специально оборудованных помещениях.

Сейчас силовики устанавливают местонахождение этих нарколабораторий. Возбуждены уголовные дела. Оба задержанных помещены под стражу, расследование продолжается.