Суд запретил в России работу приложения по изменению голоса абонента

Хамовнический районный суд Москвы обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к приложению по изменению голоса абонента при звонке с мобильного телефона, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Речь идет о блокировке сервиса в магазине приложений Арр Store и на сайте apps.apple.com.

Суд счел, что приложение могут использовать для "призывов к экстремистской деятельности, ложных сообщений о террористических актах, в том числе на объектах социальной инфраструктуры, на органы государственной власти, на транспорт и места массового скопления людей".

"Решением суда приложение по изменению голоса абонента признано информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации в сети "Интернет", - сообщили в суде.