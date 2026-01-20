В Тюменской области пенсионер передал мошенникам 15 миллионов рублей

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 59 жителей Тюменской области, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.



Общая сумма похищенных денежных средств превысила 26 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 14,8 млн руб.

Так, неизвестные, позвонив на сотовый телефон пенсионера, представились сотрудниками правоохранительных органов, ввели его в заблуждение и под предлогом помощи в раскрытии преступления убедили потерпевшего обменять его сбережения, которые составили более 14,8 млн на 1,25 кг золота и передать их курьеру.

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.