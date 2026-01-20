20 Января 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в избиении подростка на горнолыжном комплексе

Силовики задержали подозреваемого в избиении подростка на горнолыжном комплексе в Екатеринбурге. Он сам пришел в полицию.

Напомним, инцидент произошел на днях на горе Уктус: мужчина жестоко избил 13-летнего подростка за то, что тот неудачно скатился со склона на снегокате и наехал на женщину. Избитому пришлось обратиться в больницу. После этого свою проверку начала прокуратура, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемый был объявлен в розыск.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, мужчину, который избил подростка на Уктусе, задержали: он сам сдался полиции. По данным канала, ему 38 лет, он живет в Екатеринбурге, занимается прокатом сплитбордов и устраивает туры по Уралу. В 2017 году его даже якобы награждали за вклад в развитие Свердловской области.

Уралец сам явился в отдел, уже дал показания силовикам и рассказал, что накинулся на подростка, так как испугался за 4-летнюю дочь. По словам мужчины, его супруга "возможно беременна", поэтому когда парень сбил ее с ног, то он испугался еще больше и напал на подростка.

Официально в правоохранительных органах пока не подтверждают факт задержания подозреваемого.

Теги: подросток, избили, Уктус, задержание, Екатеринбург


Теги: подросток, избили, Уктус, задержание, Екатеринбург

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.01.2026 07:58 Мск СК возбудил дело после избиения подростка на горнолыжном комплексе в Екатеринбурге
Ранее 18.01.2026 16:19 Мск В Екатеринбурге мужчина жестоко избил подростка, катавшегося с горы на снегокате 

