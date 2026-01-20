В якутском парке "Россия – моя история" в танке погиб подросток

В Якутске на территории парка "Россия – моя история" подросток залез в танк и погиб.

ЧП произошло в мультимедийном историческом парке, где была представлена военная техника. 16-летний подросток забрался внутрь танка через нижний люк. "При падении одной из конструкций он получил травму, в результате которой скончался на месте", - сообщили в якутской прокуратуре.

Сейчас надзорное ведомство проверяет, каким образом на территории парка обеспечивалась безопасность посетителей.